Alfonso Signorini gli avvocati ai big del web | Cancellate foto e video illeciti rovinano l' immagine E bloccate Falsissimo

Alfonso Signorini coinvolto in un procedimento legale che riguarda contenuti illeciti diffusi sui social network. Gli avvocati del conduttore, Daniela Missaglia e Domenico Aiello, hanno richiesto ai principali piattaforme di eliminare foto e video che danneggiano la sua immagine e di bloccare specifici contenuti come

Caso Signorini, lettera degli avvocati ai colossi del web: “Cancellate foto e video illeciti”/ Dure accuse - Il Caso Signorini tocca anche i grandi del web: gli avvocati del conduttore hanno inviato una lettera per la rimozione dei foto e video personali ... ilsussidiario.net

Caso Signorini, intervengono i suoi avvocati: “Bloccate Corona e Falsissimo o vi chiediamo milioni di risarcimento” - Scopri la battaglia legale tra Alfonso Signorini e Fabrizio Corona, che coinvolge i social network e la privacy. mondotv24.it

Gli avvocati di Alfonso Signorini scrivono ai giganti del web: «Cancellate le fotografie illecite, deturpano la sua immagine» x.com

Nel numero di Chi del 31 dicembre, Alfonso Signorini ha scritto una lettera - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.