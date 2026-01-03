Alfa è il cantante più ascoltato in radio nel 2025 | Olly primo di Sanremo ma fuori dalla top20
Nel 2025, Alfa si conferma il cantante più ascoltato in radio in Italia, grazie alla hit \
Alfa domina le radio italiane 2025 con A me mi piace feat. Manu Chao; top 5 anche The Kolors e Ed Sheeran. Olly è ventiduesimo, Sanremo fatica a sfondare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
