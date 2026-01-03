Alcol ai minori scatta la sospensione di un’attività commerciale

Il Questore di Avellino ha disposto la sospensione di un’attività commerciale per aver venduto alcol a minori, in conformità con quanto previsto dall’articolo di riferimento. La misura mira a garantire il rispetto delle normative sulla tutela dei giovani e a prevenire comportamenti rischiosi. La decisione rientra in un’attuazione più ampia di controlli per promuovere un ambiente sicuro e rispettoso delle leggi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Questore della provincia di Avellino ha emesso un provvedimento, ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), nei confronti di un’attività commerciale presente all’interno del territorio di Avellino, notificato in data 02 gennaio 2026 dai poliziotti della Squadra di Polizia Amministrativa della Questura di Avellino, con decorrenza 03 gennaio 2026. Con tale atto è stata disposta la sospensione delle attività esercitate all’interno del locale commerciale, per un periodo di dieci giorni, a tutela di beni di valore primario, quali l’ordine e la sicurezza pubblica, la salvaguardia dei minori e dei soggetti più deboli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Alcol ai minori, scatta la sospensione di un’attività commerciale Leggi anche: Vendeva alcol ai minori: sospesa per dieci giorni un’attività commerciale ad Avellino Leggi anche: Scuole chiuse ad Avellino per maltempo: scatta la sospensione delle attività didattiche Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Salerno, alcol ai ragazzini la sera di Natale: scatta il blitz in centro, locale chiuso e titolare denunciato; Vigilia di Capodanno in barba alla legge: fiumi di alcol tra i ragazzini a spasso; Chieti, vendita di alcol a minori, scatta la chiusura di un pub. Somministrazione di alcol a under 18, stop di dieci giorni a un locale irpino - Il Questore di Avellino ha disposto la sospensione temporanea di un’attività commerciale operante nel territorio comunale. ilgiornalelocale.it

Salerno, alcol ai ragazzini la sera di Natale: scatta il blitz in centro, locale chiuso e titolare denunciato - Polizia di Salerno deferisce titolare per vendita di alcolici a minori e avvia sospensione licenza. virgilio.it

Alcol a un minorenne, un bar di Potenza sospeso per 15 giorni - "L'abuso di alcol tra i minori è una delle espressioni più gravi del disagio giovanile e, da tempo, in Prefettura, stiamo approfondendo il tema, dialogando con le Istituzioni più direttamente ... ansa.it

La verifica sulla sicurezza dei locali pubblici e sulla possibilità di somministrare alcol ai minori non grava sui genitori. A 15 anni i genitori non controllano più niente, e dolersi del fatto che magari 50 anni fa non era così (era così per molti anche 50 anni fa, com x.com

Durante le verifiche, in uno dei locali controllati gli agenti hanno accertato la somministrazione di alcolici a minori di 16 anni. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.