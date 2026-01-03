Alcol ai minori scatta la sospensione di un’attività commerciale

Il Questore di Avellino ha disposto la sospensione di un’attività commerciale per aver venduto alcol a minori, in conformità con quanto previsto dall’articolo di riferimento. La misura mira a garantire il rispetto delle normative sulla tutela dei giovani e a prevenire comportamenti rischiosi. La decisione rientra in un’attuazione più ampia di controlli per promuovere un ambiente sicuro e rispettoso delle leggi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Questore della provincia di Avellino ha emesso un provvedimento, ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), nei confronti di un’attività commerciale presente all’interno del territorio di Avellino, notificato in data 02 gennaio 2026 dai poliziotti della Squadra di Polizia Amministrativa della Questura di Avellino, con decorrenza 03 gennaio 2026. Con tale atto è stata disposta la sospensione delle attività esercitate all’interno del locale commerciale, per un periodo di dieci giorni, a tutela di beni di valore primario, quali l’ordine e la sicurezza pubblica, la salvaguardia dei minori e dei soggetti più deboli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

