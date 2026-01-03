Alberi mozzati in Piazza Pavoncelli nonostante le rassicurazioni | è polemica

In Piazza Pavoncelli, due alberi sono stati tagliati nonostante le rassicurazioni iniziali. Attivisti e ambientalisti locali esprimono il loro disappunto, criticando l'intervento di riqualificazione previsto per l'area adiacente al Centro Igiene. La vicenda solleva questioni sulla tutela ambientale e sulla gestione del verde pubblico in città.

Attivisti Foggiani e ambientalisti inviperiti per il taglio di due alberi in Piazza Pavoncelli, luogo in cui è previsto un intervento di riqualificazione che trasformerà lo spazio adiacente al Centro Igiene, in un'area pedonale. A riprendere la denuncia di Sergio De Troia del gruppo Conalpa, che. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

alberi mozzati piazza pavoncelliPiazza Pavoncelli, il WWF all'attacco: "Ennesimo caso in cui gli alberi sono sostituiti con gli appalti" - Il WWF Foggia va giù pesante contro l'Amministrazione comunale, all'indomani dei tagli di grossi rami in piazza Pavoncelli. foggiacittaaperta.it

