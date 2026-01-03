Alaves-Oviedo domenica 04 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Serata felice per i baschi?

Domenica 4 gennaio 2026 alle ore 18:30, Alaves e Oviedo si affrontano a Vitoria in una partita valida per la salvezza. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono elementi chiave per comprendere le possibilità di entrambe le squadre in questa importante sfida di inizio anno. Un confronto che potrebbe risultare determinante per il proseguimento del campionato di entrambe le formazioni.

Alaves e Oviedo inizieranno il 2026 incrociando i loro cammini domenica sera a Vitoria: si tratta di una sfida salvezza tra due squadre che sperano di mantenere la categoria. L'impressione è che tra le due compagini ci sia una certa distanza, che è testimoniata anche dai 7 punti di differenza a favore dei locali: i

