Alaves-Oviedo domenica 04 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Serata felice per i baschi?

Domenica 4 gennaio 2026 alle ore 18:30 si affrontano Alaves e Oviedo a Vitoria, in una sfida importante per la salvezza. Le due squadre, alla ripresa del campionato, cercano punti fondamentali per consolidare la propria posizione in classifica. In questa analisi, vengono presentate formazioni, quote e pronostici, offrendo un quadro obiettivo sulla partita e sulle prospettive di ciascuna formazione.

Alaves e Oviedo inizieranno il 2026 incrociando i loro cammini domenica sera a Vitoria: si tratta di una sfida salvezza tra due squadre che sperano di mantenere la categoria. L’impressione è che tra le due compagini ci sia una certa distanza, che è testimoniata anche dai 7 punti di differenza a favore dei locali: i . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Alaves-Oviedo (domenica 04 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Serata felice per i baschi? Leggi anche: Alaves-Oviedo (domenica 04 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Padroni di casa favoriti a Vitoria Leggi anche: Manchester City-Chelsea (domenica 04 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Calcio estero: scossa in Premier, via Maresca mentre l'Arsenal prova la fuga. In Liga e Ligue 1 è il weekend dei Derby; Pronostico Real Sociedad-Atletico Madrid 4 gennaio 2026 Liga; Alaves-Oviedo (domenica 04 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Padroni di casa favoriti...; Alaves-Oviedo domenica 04 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Padroni di casa favoriti a Vitoria.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.