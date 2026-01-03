Domenica 4 gennaio 2026 alle ore 18:30 si affrontano Alaves e Oviedo a Vitoria, in una sfida importante per la salvezza. Le due squadre cercano punti fondamentali per migliorare la propria posizione in classifica. Qui troverai formazioni, quote e pronostici aggiornati, con l’attenzione rivolta alle probabilità di vittoria del Padroni di casa, considerati favoriti nel match.

Alaves e Oviedo inizieranno il 2026 incrociando i loro cammini domenica sera a Vitoria: si tratta di una sfida salvezza tra due squadre che sperano di mantenere la categoria. L'impressione è che tra le due compagini ci sia una certa distanza, che è testimoniata anche dai 7 punti di differenza a favore dei locali

© Infobetting.com - Alaves-Oviedo (domenica 04 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Padroni di casa favoriti a Vitoria

