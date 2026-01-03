Al via oggi i saldi invernali del 2026

I saldi invernali del 2026 sono iniziati oggi in tutte le regioni italiane, ad eccezione delle Province autonome di Trento e Bolzano, dove le regole variano. Dopo l'avvio ieri in Valle d'Aosta, questa fase rappresenta un momento importante per i consumatori e i commercianti, segnando l'inizio di un periodo di promozioni e offerte. È importante conoscere le date e le modalità di ciascuna regione per approfittare al meglio delle occasioni.

7.05 Saldi invernali al via: partiti ieri in Valle d'Aosta, oggi, 3 gennaio tocca a tutte le altre Regioni con l'eccezione delle Province autonome di Trento e di Bolzano,dove ci sono regole diverse. Saranno 16 milioni le famiglie che approfitteranno dei saldi e ogni persona spenderà circa 137 euro, per un giro di affari di 4,9 miliardi di euro: queste le stime dell'Ufficio Studi di Confcommercio.

Saldi invernali pronti via. Le aspettative sono alte: "Qui negozi di qualità" - Una sferzata di ottimismo anche da parte di Bellucci: "In città c’è fermento". msn.com

Saldi invernali 2026, oggi si parte: ecco cosa sapere - Veneto: i saldi della stagione invernale si svolgeranno dal 3 gennaio al 28 febbraio 2026. tg24.sky.it

? via ai saldi invernali 2026! ?

Oggi c'è chi ha già approfittato dei pre-saldi e chi studia le vetrine in vista delle occasioni. IL VIDEO - facebook.com facebook

Saldi al via oggi in Valle d'Aosta, da domani in tutte le altre regioni. Atteso un giro d'affari da 5-6 miliardi. di Raffaella Coppola x.com

