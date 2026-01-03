Al via i saldi invernali | Un’occasione per sostenere il commercio e vivere la città

A partire da oggi, sabato 3 gennaio, gli sconti invernali in Emilia-Romagna sono ufficialmente iniziati. La durata delle promozioni sarà di fino a 60 giorni, fino al 3 marzo 2026, offrendo un’opportunità per rinnovare il guardaroba e sostenere il commercio locale. Un’occasione per cittadini e visitatori di approfittare di condizioni vantaggiose e vivere la città in questo periodo.

Partiranno oggi, sabato 3 gennaio, i saldi invernali in Emilia-Romagna. Gli sconti proseguiranno per un massimo di 60 giorni, fino a martedì 3 marzo 2026, offrendo a cittadine, cittadini e visitatori un periodo favorevole per gli acquisti di inizio anno."I saldi rappresentano un momento.

