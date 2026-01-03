Al via i saldi invernali a Modena | cosa sapere su sconti regole e il commercio di prossimità

I saldi invernali a Modena partiranno sabato 3 gennaio, coinvolgendo negozi di prossimità e grandi catene. È importante conoscere le regole sugli sconti e le modalità di acquisto, per fare scelte consapevoli e rispettare le normative vigenti. Questa fase rappresenta un’occasione per rinnovare il guardaroba e sostenere il commercio locale, in un contesto di gradualità e attenzione alle esigenze dei consumatori.

Da sabato 3 gennaio prenderanno ufficialmente il via i saldi invernali a Modena e in provincia, in contemporanea con la maggior parte delle regioni italiane. Un appuntamento molto atteso, che segna il primo grande evento promozionale dell'anno e rappresenta un banco di prova importante sia per i.

