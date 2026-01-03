Al via dal teatro Puccini di Firenze il tour nei teatri dei Gatti Mézzi

Al via dal teatro Puccini di Firenze il tour teatrale dei Gatti Mézzi, gruppo noto per il loro stile che combina jazz, swing e un tocco di ironia. Il vernacolo pisano si presenta sui palcoscenici toscani, offrendo un’esperienza musicale originale e fedele alle radici regionali. Una occasione per ascoltare dal vivo un esempio autentico di cantautorato locale, apprezzato per la sua capacità di unire tradizione e modernità.

Il vernacolo pisano sbarca nei grandi teatri toscani, portando con sé quel mix inconfondibile di jazz, swing e ironia tagliente che ha reso i Gatti Mézzi un fenomeno di culto del cantautorato regionale. Dopo il bagno di folla del tour estivo 2025, Tommaso Novi e Francesco Bottai tornano sul palcoscenico con un nuovo progetto teatrale che debutterà il prossimo 13 gennaio dalla prestigiosa cornice del Teatro Puccini di Firenze. Per la band pisana non si tratta di un semplice bis, ma di una vera e propria evoluzione verso la forma del teatro-canzone. "Non si poteva finì così – dichiarano con la consueta schiettezza Novi e Bottai – Il tour estivo è stata una ganzata vera, ma nei teatri respiriamo l'aria della nostra vera casa.

