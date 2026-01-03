Al Torneo di Natale inanellati 3 primi posti

Il Torneo di Natale 2025, svoltosi a Pescia, ha visto la Compagnia Maremmana Arcieri conquistare tre primi posti. Un risultato che testimonia l’impegno e la competenza degli atleti partecipanti. La competizione si è svolta in un’atmosfera raccolta e rispettosa, valorizzando lo spirito sportivo e la tradizione dell’arceria. Un evento che conferma la crescita e la qualità del tiro con l’arco nella nostra regione.

Che weekend fantastico al Torneo di Natale 2025 organizzato a Pescia per la Compagnia Maremmana Arcieri. La società grossetana di tiro con l'arco nei giorni post natalizi ha messo in mostra un grande risultato nel torneo natalizio di Pescia collezionando tre primi posti, due secondi posti ed altri piazzamenti. "Siamo entusiasti di condividere gli ottimi risultati ottenuti dagli atleti della Maremmana Arcieri – dice una nota della società biancorossa -, che hanno dimostrato ancora una volta grinta e talento sulla linea di tiro. Un ringraziamento di cuore alla compagnia organizzatrice, la Compagnia Arcieri "Città di Pescia", per l'accoglienza e la perfetta gestione dell'evento.

