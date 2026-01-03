Il Teatro Due Le Rane di Aristofane riapre con la ripresa dell’attività della Fondazione Teatro Due. Il prossimo 10 gennaio alle ore 20, sarà presentato un grande classico della commedia greca, offrendo al pubblico un’occasione di approfondimento culturale e di intrattenimento. L’evento si inserisce nel calendario di iniziative volte a valorizzare il patrimonio teatrale e culturale della tradizione antica.

Riprende l’attività di Fondazione Teatro Due con un grande classico della commedia greca: il 10 gennaio alle ore 20.30 e l’11 gennaio alle ore 16.00 tornano in scena Le Rane di Aristofane. Lo spettacolo ha debuttato nell’ottobre del 2012 ideato e diretto da Roberto Abbati, Paolo Bocelli, Cristina. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Al Teatro Due Le Rane di Aristofane

Leggi anche: Perché Aristofane merita di tornare protagonista nel teatro contemporaneo

Leggi anche: Colleferro. “La città capovolta”. Futura Teatro porta Aristofane ai giorni nostri Venerdì 19 e Sabato 20 Dicembre alle ore 21 al “Vittorio Veneto”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

’Le rane’ di Aristofane, nel coro anche gli spettatori: laboratorio - Al Teatro Testori è in arrivo lunedì prossimo ’Le Rane’, che vede in scena un coro di cittadini ad affiancare il nucleo di giovani artisti, nel tentativo di rifondare l’antico legame esistente tra ... ilrestodelcarlino.it

Ficarra e Picone classici, in scena con 'Le rane' di Aristofane: "Ci hanno plasmato" - Sono teneri e un po' assurdi, sfrontati e un po' surreali, uno posato e onesto, l'altro frenetico e cacciapalle. repubblica.it

Ficarra e Picone: debuttiamo con Aristofane, un’incoscienza - Ficarra e Picone non rinunciano all’ironia nemmeno davanti alla «sacralità» del teatro. corriere.it

LA PROSAdel teatro Marrucino riparte: si inizia con lo spettacolo "Misurare il salto delle rane" https://cityne.ws/ZMKTt - facebook.com facebook

Carrozzeria Orfeo apre la stagione di prosa del teatro Marrucino con lo spettacolo "Misurare il salto delle rane" x.com