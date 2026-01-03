Al Nassr prima crepa stagionale | ko nello scontro diretto e rissa finale
L’Al Nassr ha affrontato la prima battuta d’arresto stagionale nel match contro il suo diretto rivale, conclusosi con una sconfitta e una rissa finale. Questa sconfitta rappresenta un segnale di possibile vulnerabilità per la squadra, che dovrà lavorare per consolidare la propria posizione nel campionato saudita. La serata ha lasciato spazio a riflessioni sulla stabilità e sulla preparazione del team in vista delle prossime sfide.
La notte che doveva certificare la solidità dell’Al Nassr si è trasformata in un campanello d’allarme che risuona forte nel campionato saudita. La prima sconfitta stagionale arriva nello scontro diretto, nel modo più doloroso possibile, lasciando strascichi tecnici, nervosi e disciplinari. E con una classifica che, improvvisamente, smette di essere rassicurante. Una caduta che cambia il quadro del campionato. Il 3-2 maturato contro l’Al-Ahli non è solo un risultato: è un segnale. Perché interrompe l’imbattibilità, perché accorcia le distanze in vetta e perché rimette in corsa l’Al Hilal, ora a ridosso della leadership. 🔗 Leggi su Como1907news.com
No CR7 no party: il portoghese non segna, l’Al-Nassr perde 3-2 con l’Al-Ahli e incassa la prima sconfitta in Saudi Professional League. L’Al-Hilal di Simone Inzaghi ora sogna il sorpasso in vetta - facebook.com facebook
L'Al-Nassr si ferma per la prima volta in stagione pareggiando 2-2 sul campo dell'Al-Ettifaq, ma Cristiano Ronaldo porta a 9 la striscia di partite consecutive in gol in Saudi Pro League. CR7 viene colpito involontariamente da un tiro di João Félix, che probabilm x.com
