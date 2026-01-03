Al Garibaldi torna Jonathan Canini con lo spettacolo

Dopo averlo presentato in anteprima assoluta proprio a Il Garibaldi nel maggio di due anni fa, dopo oltre trentamila spettatori e più di cento repliche, torna al Milleventi Vado a vivere con me, lo spettacolo di Jonathan Canini (nella foto), scritto dallo stesso attore comico insieme al pratese Walter Santillo, che ne cura anche la regia. Nello show il nuovo volto della comicità toscana ha ha lasciato il nido di mamma e papà ed è andato a vivere per conto suo: preparare da mangiare, impostare la lavatrice, fare la raccolta differenziata, stirarsi i vestiti e accendere il riscaldamento sono scene di vita quotidiana che possono diventare incubi se è. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al Garibaldi c’è Jonathan Canini

