Al Centro Zardi di Portomaggiore arriva un sollevatore per disabili, migliorando l’accessibilità e l’inclusione. Questa novità mira a facilitare l’ingresso e l’utilizzo delle strutture sportive da parte di tutte le persone, indipendentemente dalle capacità fisiche. L’installazione rappresenta un passo concreto verso un ambiente più aperto e rispettoso delle esigenze di tutti gli utenti.

Il Centro Sportivo Zardi di Portomaggiore compie un nuovo e importante passo verso l’inclusione, diventando ancora più accessibile grazie a soluzioni pensate per accogliere anche le persone con disabilità. Un impegno concreto che rafforza la visione di uno sport aperto a tutti, senza barriere e senza esclusioni. Tra le novità più significative della piscina di Portomaggiore, spicca l’installazione di un sollevatore per persone con disabilità, che permette un accesso agevole e in sicurezza alla vasca. Una dotazione fondamentale che consente a chi ha difficoltà motorie di vivere l’esperienza della piscina in autonomia e serenità, senza rinunciare al piacere dell’acqua e all’attività fisica: "Crediamo che lo sport sia prima di tutto un diritto, uno strumento di benessere fisico e mentale e un potente mezzo di inclusione sociale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al Centro Zardi arriva un sollevatore per disabili

Leggi anche: Cuneo, “video aberranti” al centro disabili sotto sequestro

Leggi anche: La festa al Gallaratese. Sipario al centro disabili: "Un po’ di leggerezza allevia i pesi quotidiani"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Al Centro Zardi arriva un sollevatore per disabili.

Sedia elevatrice idraulica per l'assistenza agli anziani

Centro Sportivo Zardi augura a tutti un Felice Anno Nuovo! - facebook.com facebook