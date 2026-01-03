Akinsanmiro Inter potrebbe diventare un nuovo giocatore dei nerazzurri a fronte di un investimento contenuto. Dopo il possibile riscatto dal Pisa, la società milanese valuta l’opzione di acquisizione a condizioni economiche favorevoli. Questa operazione rappresenta un’opportunità strategica per rafforzare la rosa senza un impegno finanziario rilevante. Restano da definire i dettagli dell’accordo, che potrebbero portare a un innesto importante per il club.

Inter News 24 Akinsanmiro Inter, la società meneghina se lo può assicurare per una cifra irrisoria dopo il possibile riscatto del Pisa. Il talento di Ebenezer Akinsanmiro, il dinamico centrocampista nigeriano classe 2004 dotato di grande visione di gioco e fisicità, sta letteralmente esplodendo lontano da San Siro. Protagonista assoluto con la maglia del Pisa in Serie A e attualmente impegnato con la Nigeria nella prestigiosa Coppa d'Africa, il giovane gioiello è costantemente sotto i radar della Beneamata. La dirigenza di viale della Liberazione, tuttavia, non si è fatta trovare impreparata e ha blindato il futuro del ragazzo con una strategia contrattuale lungimirante.

© Internews24.com - Akinsanmiro Inter, i nerazzurri possono assicurarselo per una cifra irrisoria

