Agricoltore assalito dai lupi Ora l’allarme investe la politica

Recenti avvistamenti di lupi nel parco di Villa Ghigi, Bologna, hanno riacceso il dibattito sulla presenza di questi animali in Emilia-Romagna. La situazione ha suscitato preoccupazioni tra gli agricoltori, che si sentono minacciati dai predatori, portando la questione a un livello più ampio di discussione politica. L'intera regione si interroga sulle misure da adottare per tutelare il patrimonio agricolo e preservare l'equilibrio ambientale.

La questione lupi in Emilia-Romagna sta diventando tema di scontro politico. L'ultimo avvistamento ha fatto scalpore: un giovane lupo si aggira nel parco di Villa Ghigi, sulla prima collina di Bologna. Non una zona remota, dunque, ma un'area verde assai frequentata dai cittadini, compresi anziani e famiglie con bambini. Il sindaco Lepore ha emanato un'ordinanza "per evitare situazioni di disagio o potenziali interazioni con l'animale". Ai cittadini che frequentano l'area collinare "è vietato - si legge - depositare rifiuti e cibi che possono costituire elemento di attrazione per i lupo". Si aggiunge l'obbligo di portare cani al guinzaglio e il divieto di somministrare cibo ad animali domestici in luoghi aperti o all'esterno delle abitazioni.

Egidio, l’agricoltore assalito dai lupi: “Stavo gettando i rifiuti, così sono stato salvato dal mio cane" - "Il pastore maremmano ha sentito le mie urla e li ha messi in fuga" ... msn.com

