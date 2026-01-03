Agguato nella notte a Napoli feriti il padre e il fratello dell' allenatore del Cagliari Fabio Pisacane

Nella notte a Napoli, il padre e il fratello dell’allenatore del Cagliari Fabio Pisacane sono rimasti feriti durante un’aggressione nei Quartieri Spagnoli. L’episodio ha destato preoccupazione nella comunità locale, ma al momento non sono note le cause dell’attacco. La vicenda è oggetto di indagine da parte delle autorità, che stanno cercando di chiarire i dettagli dell’accaduto.

Il padre e il fratello dell’allenatore del Cagliari Fabio Pisacane sono rimasti feriti la notte scorsa a Napoli in seguito a un’aggressione avvenuta ai Quartieri Spagnoli. Secondo quanto riferito, ad agire sarebbero state tre persone, una delle quali armata. Il fratello del tecnico rossoblù, 28 anni, è stato raggiunto da due colpi di pistola alla gamba destra, mentre il padre, 68 anni, è stato. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Agguato nella notte a Napoli, feriti il padre e il fratello dell'allenatore del Cagliari Fabio Pisacane Leggi anche: Aggressione nella notte a Napoli: feriti il padre e il fratello di Fabio Pisacane Leggi anche: Napoli, fratello dell’allenatore Pisacane del Cagliari ferito a colpi di pistola, picchiato il padre Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Follia di Capodanno: perde tre dita per un petardo, ma torna subito a sparare e resta ferito al volto; Spari contro la finestra di un'abitazione, ferito 46enne; Militare Usa accoltellato, filmato l'aggressore che ha teso l'agguato al 28enne: l’albanese fuggito con un Suv identificato dai carabinieri; Aggressione choc a Roma: ferito in strada da tre uomini con mannaia e mazza da golf, è grave. Pisacane sotto shock, agguato a Napoli: colpi di pistola al fratello, picchiato il padre - Il tecnico del Cagliari è stato costretto a fare i conti con un terribile episodio che ha coinvolto i familiari ... tuttosport.com

Ferito a colpi di pistola il fratello di Fabio Pisacane - Il padre e il fratello dell'allenatore del Cagliari Fabio Pisacane sono rimasti feriti la notte scorsa a Napoli a seguito di un'aggressione verificatasi ai Quartieri Spagnoli. ansa.it

Violenza ai Quartieri Spagnoli, aggrediti padre e fratello dell'allenatore Fabio Pisacane - Il padre e il fratello dell'attuale allenatore del Cagliari sono stati aggrediti in vico dei Tre Re ai Quartieri Spagnoli, poco distanti da via Toledo. internapoli.it

