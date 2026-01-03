Aggressione al Venezuela l’ennesima stoccata di Donald Trump al multipolarismo

Il 3 gennaio segna un episodio intenso nelle relazioni internazionali, con l’attacco statunitense contro il Venezuela e la detenzione di Nicolás Maduro. Questa azione, che richiama la tragica eliminazione di Soleimani, evidenzia le tensioni crescenti nel contesto del multipolarismo e il confronto tra potenze globali. Un evento che solleva interrogativi sulle strategie e le implicazioni politiche nel panorama internazionale.

Notte di distruttiva follia. Donald Trump deve avere un legame particolare con la data del 3 gennaio: esattamente a sei anni di distanza dall’ eliminazione di Qassem Soleimani, generale dei Pasdaran, il presidente degli Stati Uniti ha bombardato il Venezuela e rapito il presidente Nicolas Maduro insieme alla moglie. Un attacco tutt’altro che inatteso. L’ intervento militare statunitense in Venezuela è parte dell’ operazione Southern Spear, che Trump conduce da mesi nei Caraibi e sulle coste del Sudamerica. Il bombardamento della Repubblica Bolivariana è solo l’ ultimo di una serie di attacchi mirati coordinati dall’amministrazione Trump e del segretario Marco Rubio nel continente latino. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Immediata la condanna di Mosca che parla di "aggressione armata" che "suscita profonda preoccupazione e condanna". Tra i primi a condannare l’attacco americano, anche l’Iran, così come Cuba che si è schierata apertamente a fianco del Venezuela. Washi - facebook.com facebook

L'aggressione al Venezuela di oggi è l'ultimo atto dell'imperialismo occidentale per sfruttare risorse e accaparrarsi le ricchezze, senza nessun rispetto per la vita umana, per il diritto, per l'autodeterminazione dei popoli e la sovranità degli stati. x.com