Aggressione al Venezuela l’ennesima stoccata di Donald Trump al multipolarismo

Il 3 gennaio segna un episodio intenso nelle relazioni internazionali, con l’attacco statunitense contro il Venezuela e la detenzione di Nicolás Maduro. Questa azione, che richiama la tragica eliminazione di Soleimani, evidenzia le tensioni crescenti nel contesto del multipolarismo e il confronto tra potenze globali. Un evento che solleva interrogativi sulle strategie e le implicazioni politiche nel panorama internazionale.

Notte di distruttiva follia. Donald Trump deve avere un legame particolare con la data del 3 gennaio: esattamente a sei anni di distanza dall’ eliminazione di Qassem Soleimani, generale dei Pasdaran, il presidente degli Stati Uniti ha bombardato il Venezuela e rapito il presidente Nicolas Maduro insieme alla moglie. Un attacco tutt’altro che inatteso. L’ intervento militare statunitense in Venezuela è parte dell’ operazione Southern Spear, che Trump conduce da mesi nei Caraibi e sulle coste del Sudamerica. Il bombardamento della Repubblica Bolivariana è solo l’ ultimo di una serie di attacchi mirati coordinati dall’amministrazione Trump e del segretario Marco Rubio nel continente latino. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

