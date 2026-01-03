Aggressione a Qualiano nella notte di Capodanno | video virale incastra i responsabili

Nella notte di Capodanno, un video diffuso sui social ha contribuito a identificare i responsabili di un'aggressione a Qualiano. Le immagini hanno permesso ai Carabinieri di individuare e denunciare tre persone coinvolte nell'evento. L'episodio ha suscitato attenzione, ma le autorità hanno agito con fermezza, garantendo che la giustizia fosse fatta e rafforzando l'importanza delle testimonianze digitali nelle indagini.

È stato un video diventato virale sui social network a fornire un contributo decisivo alle indagini dei Carabinieri della stazione di Qualiano, che hanno identificato e denunciato tre persone coinvolte in una brutale aggressione avvenuta nella notte di Capodanno. L'aggressione durante i festeggiamenti L'episodio si è verificato lungo via Campana, dove i tre stavano esplodendo .

