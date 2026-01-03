Aggredito a Napoli il fratello dell' allenatore del Cagliari

Nella notte nei Quartieri spagnoli di Napoli, si è verificata un'aggressione nei confronti del fratello dell'allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane. L'episodio, ancora da chiarire, ha attirato l'attenzione sulla sicurezza nella zona. Restano da comprendere le circostanze e i motivi dell'evento.

AGI - Aggredito nella notte nei Quartieri spagnoli di Napoli il fratello dell'allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane. Sull'episodio, avvenuto in Vico Tre Re a Toledo alle 4 di questa mattina, indaga la polizia, che non trascura nessuna pista, ma tenderebbe a escludere un'aggressione legata al mondo del tifo sportivo. Le forze dell'ordine si indirizzerebbero piuttosto su quanto accaduto nelle ore precedenti, con l'ipotesi di un regolamento di conti dopo una lite come prevalente. La sicurezza e la dinamica dell'aggressione restano al centro delle verifiche. I media avevano inizialmente parlato del fratello 27enne dell'allenatore del club sardo e del padre come vittime di un'aggressione all'alba di oggi nei Quartieri Spagnoli a Napoli. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Aggredito a Napoli il fratello dell'allenatore del Cagliari Leggi anche: Notte di spari a Napoli: colpito il fratello dell’allenatore del Cagliari Fabio Pisacane, aggredito il papà Leggi anche: Fabio Pisacane, a Napoli ferito a colpi di pistola il fratello dell’allenatore del Cagliari: aggredito anche il padre La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Fabio Pisacane, 'aggredito solo mio fratello, non mio padre'. Fabio Pisacane, gambizzato fratello dell’allenatore del Cagliari/ “Mio padre non è ferito”: indagini a Napoli - Fabio Pisacane, gambizzato il fratello dell'allenatore del Cagliari: ferito a colpi di pistola a Napoli. ilsussidiario.net

Napoli, ferito a colpi di pistola il fratello dell'allenatore del Cagliari Pisacane - Il tecnico rossoblù: “Aggredito solo mio fratello, ferito alla gamba. msn.com

Napoli, il fratello di Pisacane ferito a colpi di pistola - Il 28enne è stato ferito a colpi di pistola, il padre aggredito senza gravi conseguenze. calciocasteddu.it

#MALTRATTAMENTI A #NAPOLI - Il 15enne è stato minacciato e aggredito con una chiave meccanica dal padre a causa del suo orientamento sessuale - facebook.com facebook

Abbiamo messo in atto un flash mob pacifico pro Ucraina all’interno di un convegno filorusso organizzato dall’ANPI all’universitá Federico II di Napoli. Dopo aver atteso il termine dell’evento con Alessandro Di Battista e il professor D’Orsi e al momento delle d x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.