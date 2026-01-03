Aggredito a Napoli il fratello dell' allenatore del Cagliari

Nella notte nei Quartieri spagnoli di Napoli, si è verificata un'aggressione nei confronti del fratello dell'allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane. L'episodio, ancora da chiarire, ha attirato l'attenzione sulla sicurezza nella zona. Restano da comprendere le circostanze e i motivi dell'evento.

AGI - Aggredito nella notte nei Quartieri spagnoli di Napoli il fratello dell'allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane. Sull'episodio, avvenuto in  Vico Tre Re a Toledo  alle 4 di questa mattina,  indaga la polizia, che non trascura nessuna pista, ma tenderebbe a escludere un'aggressione legata al mondo del  tifo sportivo. Le forze dell'ordine si indirizzerebbero piuttosto su quanto accaduto nelle ore precedenti, con l'ipotesi di un  regolamento di conti  dopo una lite come prevalente. La  sicurezza  e la  dinamica dell'aggressione  restano al centro delle verifiche. I media avevano inizialmente parlato del fratello 27enne dell'allenatore del  club sardo  e del padre come vittime di un'aggressione all'alba di oggi nei  Quartieri Spagnoli  a Napoli. 🔗 Leggi su Agi.it

