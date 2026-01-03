Agente immobiliare picchia l’ex compagna | denunciato per maltrattamenti

Un agente immobiliare svizzero di 34 anni è stato denunciato per aver maltrattato la sua ex compagna a Carlazzo, in provincia di Como. La donna, 25 anni, ha chiamato i carabinieri dopo l’aggressione avvenuta presso la sua abitazione. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha portato alla denuncia dell’uomo, che ora è sotto indagine per maltrattamenti.

Carlazzo (Como), 3 gennaio 2026 – Ha raggiunto la sua ex compagna a casa, e l'ha picchiata. L'uomo, un agente immobiliare svizzero di 34 anni, è stato denunciato dalla vittima, una donna di 25 anni di Carlazzo, che si è rivolta ai carabinieri della stazione di Porlezza, intervenuti nell'immediatezza dell'aggressione, avvenuta nei giorni scorsi. Ai militari dell'Arma ha raccontato che non era il primo episodio, e che i maltrattament i a cui la sottoponeva l'uomo, andavano avanti da almeno un mese: alla luce di tale racconto, le indagini procedono quindi per maltrattamenti, e non per le singole lesioni.

