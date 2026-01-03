Il 12 gennaio 2026 ricorrono i cinquant’anni dalla morte di Agatha Christie, figura iconica del genere giallo. In occasione di questo anniversario, si moltiplicano le iniziative di approfondimento e celebrazione della sua vasta produzione letteraria, che unisce suspense, umorismo e riflessioni sul ruolo femminile. Un’occasione per riscoprire un’autrice che ha saputo coniugare intrigo e temi sociali, lasciando un’impronta duratura nel panorama letterario mondiale.

Roma, 3 gennaio 2026 – Anno nuovo, e c’è subito un anniversario da celebrare. Il 12 gennaio saranno cinquant’anni dalla morte di Agatha Christie, ed è già cominciata l’alluvione di commemorazioni, ristampe, articoli, speciali e chi più ne ha più ne scriva. Si batte e ribatte, però, sempre sugli stessi tasti: la regina del delitto, la massima giallista di tutti i tempi, la mamma di Hercule Poirot, che lei detestava, e di miss Marple, che invece le stava simpatica perché le ricordava una prozia molto vittoriana, i 66 romanzi polizieschi che chiamava “la mia fabbrica di salsicce” e così via. Aggiungiamo le mille ipotesi, dalle più sensate alle più stravaganti, sulla famigerata sparizione di undici giorni, fra il 3 e il 14 dicembre 1926, come se la morte della madre, il tradimento del marito e la vendita di Ashfield, l’amatissima villa di Torquay dov’era nata nel 1890, non bastassero a spiegarla (per la verità, non la spiegò nemmeno lei nella sua autobiografia postuma, La mia vita, che è il suo libro più bello). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Agatha Christie: il diletto del delitto. Giallo, humour e (anche) femminismo

Leggi anche: Giallo Agatha: il romanzo di Cristina Penco omaggia Agatha Christie

Leggi anche: Agatha Christie’s Seven Dials: teaser trailer della nuova serie Netflix su Agatha Christie

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Agatha Christie: il diletto del delitto. Giallo, humour e (anche) femminismo.

Agatha Christie e il “giallo autentico” di un secolo fa - Nel 2026 il cinquantenario della scomparsa e i 100 anni da quando si volatilizzò misteriosamente per 11 giorni ... unionesarda.it