Affari Tuoi Stefano De Martino sconcertante | Fino alla fine non si può dire

Nella puntata del 2 gennaio 2026 di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino su Rai 1, si è presentato Orazio, artista di strada e clown di Arzano, Napoli. Accompagnato dalla moglie e collega Gabriella, il concorrente ha suscitato interesse e curiosità, lasciando alcune dichiarazioni sorprendenti e ancora non chiarite. La puntata ha mostrato momenti di suspense e imprevedibilità, tipici di questa trasmissione di intrattenimento.

Nella puntata del 2 gennaio 2026 di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino su Rai 1, il concorrente è Orazio, artista di strada e clown da Arzano (Napoli), accompagnato dalla moglie e collega Gabriella. I figli Giorgio e Matteo tifano da casa.La partita inizia bene: nei primi tiri, grazie ai consigli di Gabriella, escono molti pacchi blu bassi e solo un rosso alto da 100mila euro. Il Dottore offre 30mila euro, ma la coppia rifiuta subito. Accettano un cambio pacco (dal 4 al 18), che si rivela fortunato. La gara procede con alti e bassi: eliminati vari rossi (tra cui 50mila), il Dottore propone via via 35mila, 45mila e 65mila euro, tutti rifiutati con determinazione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, Stefano De Martino sconcertante: "Fino alla fine non si può dire" Leggi anche: Affari Tuoi, Stefano De Martino ci prova fino alla fine: la partita va in fumo Leggi anche: Affari Tuoi, Stefano De Martino sostituito alla conduzione: “Sempre più difficile” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Affari tuoi, lo scivolone di De Martino sulla Juventus: Non possiamo dirlo, poi la maxi-vincita (amara); Stefano De Martino vuole portare Affari Tuoi a Milano, avrebbe detto: Voglio stare più vicino a mio figlio; Affari Tuoi, Stefano De Martino e l’incidente sfiorato con Herbert Ballerina a Natale; Belen in crisi, Stefano De Martino vuole stare vicino a Santiago: la scelta che cambierebbe tutto per Affari Tuoi. Stefano De Martino, ultimatum alla Rai: la richiesta ‘esplosiva’ che spacca l’azienda - Stefano De Martino avrebbe avanzato una richiesta importante alla Rai sul futuro di Affari Tuoi. donnaglamour.it

Affari tuoi, De Martino in tilt: prima la gaffe poi si censura: "Non possiamo dirlo". Vincita dolceamara finale - Nella puntata del 2 gennaio Orazio rifiuta l'assegno da 120mila euro e torna a casa con 75mila euro per la felicità del Dottore. libero.it

Affari Tuoi, Orazio rifiuta la maxi offerta del Dottore e stupisce Stefano De Martino - La puntata del 2 gennaio di Affari Tuoi è stata particolarmente appassionante grazie non solo a Stefano De Martino, ma anche ad un concorrente che non ha avuto paura di rischiare e osare, arrivando a ... dilei.it

Ad Affari Tuoi, il coraggio di Orazio che rifiuta 120mila euro: alla fine festeggia a metà x.com

Ad Affari tuoi Orazio, concorrente dalla Campania, rifiuta 120mila euro e arriva a un finale carico di tensione: in gioco restano solo 75mila e 300mila euro. Un cambio decisivo e un esito che divide tra entusiasmo e rimpianto. Il momento della scelta ha spiazzat - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.