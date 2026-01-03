Addio Napoli finisce come con Kvara | Conte chiede il sostituto subito

Antonio Conte ha ribadito l'importanza di intervenire prontamente in caso di partenze importanti, come quella di Kvara. Con il direttore sportivo Manna, ha sottolineato la necessità di trovare un sostituto immediato per evitare vuoti nella rosa e mantenere l'equilibrio della squadra. La strategia del club si concentra sulla pronta sostituzione delle figure chiave, in modo da garantire continuità e stabilità durante la stagione.

Antonio Conte è stato molto chiaro con il ds Manna: se va via un pezzo forte serve un sostituto, il caso Kvara non deve ripetersi. I tifosi del Napoli si aspettano senz'altro qualche innesto di spessore in questo mercato di gennaio. Tuttavia il direttore sportivo Giovanni Manna avrà il suo bel da fare per soddisfare.

ON AIR - Dgebuadze: “In Georgia si rimpiange il Kvara del Napoli: c’era una magia diversa” - A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Kakha Dgebuadze: “Il Napoli ha avuto un anno fantastico e indimenticabile. msn.com

Kvara, più soldi e un’altra richiesta: ecco perché è andato via da Napoli - Il talento georgiano ha deciso di andar via dai partenopei, ma a distanza di quasi un anno dal suo addio emergono alcuni retroscena sul perché sia voluto ... dailynews24.it

+++ADDIO AD UNO DEGLI STORICI BAR DI NAPOLI: UFFICIALE LA CHIUSURA+++ - facebook.com facebook

Mario Rui torna a parlare dopo l'addio al Napoli Il portoghese ha svelato di non aver accettato club in Serie A per rispetto della maglia azzurra Dal retroscena su Spalletti al sogno Champions League #MarioRui #SSCNapoli #SpazioNapoli x.com

