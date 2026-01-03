Addio chef Tragico incidente la sua morte arrivata in pochi istanti | dolore immenso

Un tragico incidente ha causato la morte dello chef pugliese di 59 anni, avvenuta ieri sera in Salento mentre rientrava a casa. La notizia ha suscitato profondo dolore nella comunità locale, lasciando un vuoto nel mondo della ristorazione e tra familiari e amici. La sua scomparsa rappresenta una perdita improvvisa e dolorosa, che ha colpito tutti coloro che lo conoscevano e apprezzavano il suo lavoro.

Un tragico incidente stradale ha spezzato la vita dello chef pugliese di 59 anni, morto ieri sera in Salento mentre stava rientrando a casa dopo il lavoro. L’uomo ha perso il controllo della sua auto ed è finito violentemente contro un muretto a secco, senza lasciare scampo a un epilogo che si è rivelato drammatico fin dai primi soccorsi. L’impatto è avvenuto sulla litoranea nord di Otranto, in provincia di Lecce, lungo un tratto di strada che lo chef conosceva molto bene. Maggio si muoveva abitualmente su quell’asse viario, percorrendolo quasi ogni giorno per spostarsi tra Ortelle, dove viveva, e Melendugno, località in cui lavorava come cuoco in un ristorante. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: “Addio chef”. Tragico incidente, la sua morte arrivata in pochi istanti: dolore immenso Leggi anche: Italia in lutto, addio a un grandissimo imprenditore: l’annuncio e “l’immenso dolore” della sua azienda La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Perde il controllo della moto e si schianta contro un’auto in sosta: Riccardo muore a 21 anni; Addio chef, ci mancherai. Tragico incidente, la sua morte arrivata in pochi istanti: amici e colleghi devastati dal dolore; Addio allo chef Angelo Maggio: tragica morte a 59 anni. Finisce con l’auto contro un muretto in Salento, addio allo chef Angelo Maggio: aveva 59 anni - La vittima è lo chef Angelo Maggio che ieri sera, tornando a casa dal lavoro, ha perso il controllo della sua auto ed è finito contro ... fanpage.it

"Addio chef, ci mancherai". Tragico incidente, la sua morte arrivata in pochi istanti: amici e colleghi devastati dal dolore - facebook.com facebook

Addio a Sergio Lorenzi, lo chef che inventò la tagliata. Dalla povertà e dall’orrore nazista fino alla stella Michelin #Pisa x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.