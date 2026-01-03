San Colombano al Lambro saluta Enrico “Chicco” Riccardi, deceduto il 1° gennaio all’età di 86 anni. Imprenditore e appassionato di vino, Riccardi è stato fondamentale nel far conoscere e valorizzare il patrimonio vinicolo locale. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la comunità, che ricorda con stima il suo contributo e la sua dedizione.

San Colombano al Lambro piange Enrico “Chicco“ Riccardi (nella foto). È avvenuta il 1° gennaio la scomparsa di Enrico Riccardi, per tutti “Chicco“, venuto a mancare all’affetto dei suoi cari all’età di 86 anni. A darne il triste annuncio sono stati la moglie Giovanna, il figlio Gianenrico con Valentina, gli adorati nipoti Martina, Eva e Leonardo, le sorelle e tutti i parenti. I funerali si svolgeranno a San Colombano al Lambro oggi alle 10, nella chiesa di San Rocco. Dopo la funzione religiosa la salma sarà tumulata nel cimitero locale. La famiglia di Enrico Riccardi ha chiesto di non inviare fiori, ma di destinare eventuali offerte alla Croce Bianca di San Colombano al Lambro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Addio all’imprenditore Riccardi: "Ha fatto conoscere il nostro vino"

Leggi anche: Lutto nella moda italiana, addio all’imprenditore famosissimo: il suo marchio ha fatto la storia

Leggi anche: Italia in lutto, addio all’imprenditore famosissimo: quel marchio che ha fatto storia!

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Novara24. . Addio a Carlo Poletti imprenditore dei rubinetti e gozzanese benemerito - facebook.com facebook