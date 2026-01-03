Addio al giornalista novarese Marco Fornara

Da novaratoday.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È venuto a mancare improvvisamente a 57 anni Marco Fornara, giornalista del quotidiano

Lutto nel mondo del giornalismo locale: è morto improvvisamente a 57 anni Marco Fornara, giornalista della "Prealpina".Fornara, di Borgomanero, è mancato al Santissima Trinità lasciando tutti, famigliari, amici e colleghi, senza parole. Nel corso della sua carriera aveva collaborato con diverse. 🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

Leggi anche: Addio al giornalista novarese Marcello Giordani

Leggi anche: Marco Fiocchetti, il giornalista dice addio alla Rai dopo la vittoria di Sinner

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Addio Marco Fornara, una vita dedicata al giornalismo; Addio a Marco Fornara, Prealpina in lutto; Giornalismo locale in lutto: addio a Marco Fornara; Lutto nel giornalismo novarese: è morto Marco Fornara, aveva 57 anni.

addio giornalista novarese marcoGiornalismo locale in lutto: addio a Marco Fornara - Il cordoglio del mondo dell’informazione tra Varesotto, Novarese e Vco ... varesenoi.it

Addio a Marco Benedetto, guidò il Gruppo Espresso con il giornalismo al primo posto - «Non ho avuto molte frequentazioni», soleva dire con quel suo modo non ricercato di ricondurre tutto all’essenziale, senza alcuna concessione al rischio di eccessi al quale lo esponeva il mestiere che ... torino.repubblica.it

Addio a Marco Benedetto, ex AD del Gruppo Espresso - Marco Benedetto è morto stanotte a Roma ad 80 anni, nella sua abitazione. ilsole24ore.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.