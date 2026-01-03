Addio al giornalista novarese Marco Fornara
È venuto a mancare improvvisamente a 57 anni Marco Fornara, giornalista del quotidiano
Lutto nel mondo del giornalismo locale: è morto improvvisamente a 57 anni Marco Fornara, giornalista della "Prealpina".Fornara, di Borgomanero, è mancato al Santissima Trinità lasciando tutti, famigliari, amici e colleghi, senza parole. Nel corso della sua carriera aveva collaborato con diverse. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
