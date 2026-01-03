Addio al giornalista novarese Marco Fornara

È venuto a mancare improvvisamente a 57 anni Marco Fornara, giornalista del quotidiano

Lutto nel mondo del giornalismo locale: è morto improvvisamente a 57 anni Marco Fornara, giornalista della "Prealpina".Fornara, di Borgomanero, è mancato al Santissima Trinità lasciando tutti, famigliari, amici e colleghi, senza parole. Nel corso della sua carriera aveva collaborato con diverse. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Leggi anche: Addio al giornalista novarese Marcello Giordani

Leggi anche: Marco Fiocchetti, il giornalista dice addio alla Rai dopo la vittoria di Sinner

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Addio Marco Fornara, una vita dedicata al giornalismo; Addio a Marco Fornara, Prealpina in lutto; Giornalismo locale in lutto: addio a Marco Fornara; Lutto nel giornalismo novarese: è morto Marco Fornara, aveva 57 anni.

Giornalismo locale in lutto: addio a Marco Fornara - Il cordoglio del mondo dell’informazione tra Varesotto, Novarese e Vco ... varesenoi.it