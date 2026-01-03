Addio a Giorgio Luzi amministratore e manager di grande valore

È scomparso a 59 anni Giorgio Luzi, figura di rilievo nel settore manageriale e amministrativo ad Ancona. Affetto da tempo da problemi di salute, aveva recentemente ridotto le sue attività professionali. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per la comunità locale e il mondo degli affari, dove aveva lasciato un’impronta significativa.

ANCONA – È morto a 59 anni Giorgio Luzi, manager e amministratore di indiscusso valore. Era malato da tempo, e proprio le sue condizioni di salute lo avevano portato ad allontanarsi da quelle che erano le sue mansioni ricoperte nell'ambito dell'amministrazione dorica.

Si è spento a 60 anni Giorgio Luzi: da Conerobus ad Ancona Servizi, era il manager delle partecipate - Il manager di Macerata, che il prossimo 3 febbraio avrebbe compiuto 60 anni, è venuto a mancare dopo una lunga malattia che l’aveva costretto ... msn.com

