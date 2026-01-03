Addio a Chiara Costanzo manca solo l’ufficialità | gli ultimi 3 feriti ignoti sono maschi Il papà | La vita è bastarda

Si attende l’ufficialità per confermare l’identità dei tre feriti ancora senza nome, tutti di sesso maschile, nel tragico incidente di Crans-Montana. La famiglia di Chiara Costanzo, recentemente scomparsa, e le autorità continuano a monitorare la situazione. Il padre descrive la situazione come difficile e dolorosa, evidenziando la complessità di un evento che ha segnato profondamente la comunità.

Crans-Montana – Le speranza si sono arrese all’aritmetica del dolore: “I feriti senza un nome sono tre e tutti maschi, aspettiamo solo l'ufficialità”. Il nome di Chiara Costanzo si aggiungerà nelle prossime ore all’elenco delle vittime italiane accertate di Crans-Montana: “Per esclusione abbiamo la certezza che Chiara sia in un altro elenco, quello delle vittime”, dice il padre Andrea a Repubblica: “ Per l’ufficialità ci vorranno parecchi giorni, per via degli esami accurati del Dna. Attendiamo. Ma per noi c’è già”. È l’ora del dolore che non può trovare consolazione. Delle domande a cui non possono seguire risposte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Gli italiani dispersi dopo l'inferno di Crans-Montana e i sopravvissuti. Giovanni, Riccardo, Chiara e gli altri: chi sono e quanti ancora non si trovano; Crans-Montana: tra i dispersi c'è Chiara, sedicenne figlia di un aronese. Ferito Gregory, 19 anni, nipote di un bavenese.

