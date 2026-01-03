Addio a Chiara Costanzo manca solo l’ufficialità del Dna | gli ultimi 3 feriti ignoti sono maschi Il papà | La vita è bastarda

Sono stati identificati tre dei feriti coinvolti nell’incidente di Crans-Montana: si tratta di uomini, mentre manca ancora l’autenticazione del DNA per gli ultimi tre. La famiglia esprime il dolore con parole severe, evidenziando la tragica realtà di questa tragedia. La comunità attende con tristezza le conferme ufficiali, consapevole di quanto la perdita di Chiara Costanzo abbia segnato profondamente tutti.

Crans-Montana – Le speranza si sono arrese all’aritmetica del dolore: “I feriti senza un nome sono tre e tutti maschi, aspettiamo solo l'ufficialità”. Il nome di Chiara Costanzo si aggiungerà nelle prossime ore all’elenco delle vittime italiane accertate di Crans-Montana: “Per esclusione abbiamo la certezza che Chiara sia in un altro elenco, quello delle vittime”, dice il padre Andrea a Repubblica: “ Per l’ufficialità ci vorranno parecchi giorni, per via degli esami accurati del Dna. Attendiamo. Ma per noi c’è già”. È l’ora del dolore che non può trovare consolazione. Delle domande a cui non possono seguire risposte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Gli italiani dispersi dopo l'inferno di Crans-Montana e i sopravvissuti. Giovanni, Riccardo, Chiara e gli altri: chi sono e quanti ancora non si trovano; Crans-Montana: tra i dispersi c'è Chiara, sedicenne figlia di un aronese. Ferito Gregory, 19 anni, nipote di un bavenese.

