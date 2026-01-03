Adani stronca David dopo il rigore sbagliato | Scegliere prima gli uomini dei calciatori con valori e pa**e

Daniele Adani ha commentato il tentativo di rigore di Jonathan David nel match contro il Lecce, criticando la scelta del calciatore di tentare il cucchiaio. L’ex calciatore ha sottolineato l’importanza di valorizzare prima i valori e il carattere dei giocatori, evidenziando come decisioni individuali possano influenzare l’esito della partita e la posizione in classifica della Juventus.

