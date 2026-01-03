Ad Arcore 24 targhe d’auto danneggiate in una notte | il raid dell’insospettabile Nei guai un 76enne

Nella notte di San Silvestro ad Arcore, un 76enne è stato coinvolto in un episodio di vandalismo che ha danneggiato 24 targhe d’auto. L’evento ha suscitato sorpresa e preoccupazione tra i residenti, in un contesto di normale tranquillità cittadina. Le autorità stanno indagando per chiarire la dinamica dei fatti e identificare eventuali responsabili.

Arcore (Monza e Brianza) – Sgomento e sconcerto per l'atto di vandalismo andato in scena nella notte di San Silvestro ad Arcore (Monza e Brianza). Dove ben 24 automobili regolarmente parcheggiate sono state prese di mira da qualcuno che ha divelto le loro targhe, abbandonandole per terra o facendole sparire. guzzi arcore carabinieri L'insospettabile . Il fatto inusuale è che dopo due giorni di indagini i carabinieri e la polizia locale, analizzando le immagini riprese dall'impianto di videosorveglianza, hanno scoperto e denunciato l'autore. E non si trattava di un ragazzino, ma di un u omo di 76 anni residente in paese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ad Arcore 24 targhe d'auto danneggiate in una notte: il raid dell'insospettabile. Nei guai un 76enne

