Acquisti sicuri ecco il vademecum | C’è l’obbligo di indicare il prezzo iniziale

Da oggi i consumatori grossetani possono contare su un vademecum dedicato ai saldi, realizzato da Confcommercio. Il documento chiarisce le regole fondamentali per acquisti trasparenti e sicuri, con particolare attenzione all’obbligo di indicare sempre il prezzo iniziale. Una guida utile per evitare fraintendimenti e fare scelte consapevoli durante questa stagione di sconti.

GROSSETO Da oggi molti grossetani andranno a caccia dell’affare o degli affari. Per evitare che la corsa al capo scontato si trasformi in un danno, Confcommercio ha stilato un vademecum con le regole di base per " Saldi chiari e sicuri ", curate da Federazione Moda Italia-Confcommercio e Confcommercio Imprese per l’Italia. Ecco cosa dice. Si parte ad esempio dai cambi. La possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

