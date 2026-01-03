Acquisti e cessioni gli ultimi colpi a segno
Le operazioni di acquisti e cessioni nel calcio si sono ormai concluse. Le società hanno completato le loro strategie di rafforzamento, siano esse rivolte a una rivoluzione della rosa o a interventi mirati. Con il mercato ormai chiuso, le decisioni delle squadre sono definitive, e si attendono le future sfide con le formazioni attuali.
Il mercato è di fatto ormai agli sgoccioli: le società che erano intenzionate a rinforzarsi, sia per rivoluzionare la rosa o per puntare a pochi innesti mirati, hanno di fatto già provveduto e considerando il capitolo "calciomercato" già chiuso. Restano però in canna alcuni colpi, che potrebbero esplodere nei prossimi giorni, senza dimenticare il "mercato degli svincolati", che potrebbe rappresentare un’ulteriore opzione per puntellare ulteriormente gli organici in vista della seconda parte dell’annata. Gli ultimi sviluppi in ordine cronologico portano in Seconda Categoria, con la Valbisenzio che ha chiuso il mercato prelevando il giovane portiere Giovanni Castellani (dal Prato Nord) ed il difensore Niccolò Manetti (dalla Pietà 2004) cedendo Pietro Bax al Montale Pol. 🔗 Leggi su Lanazione.it
