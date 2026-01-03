Le operazioni di acquisti e cessioni nel calcio si sono ormai concluse. Le società hanno completato le loro strategie di rafforzamento, siano esse rivolte a una rivoluzione della rosa o a interventi mirati. Con il mercato ormai chiuso, le decisioni delle squadre sono definitive, e si attendono le future sfide con le formazioni attuali.

Il mercato è di fatto ormai agli sgoccioli: le società che erano intenzionate a rinforzarsi, sia per rivoluzionare la rosa o per puntare a pochi innesti mirati, hanno di fatto già provveduto e considerando il capitolo "calciomercato" già chiuso. Restano però in canna alcuni colpi, che potrebbero esplodere nei prossimi giorni, senza dimenticare il "mercato degli svincolati", che potrebbe rappresentare un’ulteriore opzione per puntellare ulteriormente gli organici in vista della seconda parte dell’annata. Gli ultimi sviluppi in ordine cronologico portano in Seconda Categoria, con la Valbisenzio che ha chiuso il mercato prelevando il giovane portiere Giovanni Castellani (dal Prato Nord) ed il difensore Niccolò Manetti (dalla Pietà 2004) cedendo Pietro Bax al Montale Pol. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Acquisti e cessioni, gli ultimi colpi a segno

Leggi anche: Acquisti e cessioni, caccia ai colpi per i rinforzi

Leggi anche: Acquisti e cessioni dell’Inter: i 20 colpi che hanno fatto la storia

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Acquisti e cessioni, gli ultimi colpi a segno; Calciomercato Lazio gennaio 2025/2026: trattative, acquisti, cessioni della cessione invernale; Calciomercato Inter 2025-26: acquisti e cessioni dei nerazzurri; Calciomercato tabellone Serie A: acquisti, cessioni, obiettivi e formazioni tipo.

Acquisti e cessioni, gli ultimi colpi a segno - Il mercato è di fatto ormai agli sgoccioli: le società che erano intenzionate a rinforzarsi, sia per rivoluzionare la ... lanazione.it