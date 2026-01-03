Acquistati quattro defibrillatori Farmacie comunali a prova di infarto

Le farmacie comunali di Vimercate hanno acquistato quattro defibrillatori, destinati a migliorare la sicurezza della comunità. Uno sarà installato presso la scuola Leonardo Da Vinci, che attualmente dispone di un dispositivo fuori uso, mentre gli altri verranno collocati nei punti vendita comunali. Questa iniziativa mira a garantire interventi tempestivi in situazioni di emergenza, rafforzando la protezione dei cittadini e degli studenti.

Le farmacie comunali di Vimercate acquistano quattro defibrillatori, uno andrà alla scuola Leonardo Da Vinci, quello in dotazione all'istituto è in disuso, gli altri ai punti vendita. Inizio d'anno all'insegna della sicurezza per l'azienda che gestisce il servizio per conto del Municipio. L'investimento, di quasi 3mila euro, è decisivo per la gestione di un arresto cardiaco. I farmacisti di Ruginello e della Nord hanno già fatto il corso per utilizzarlo. "È certo – spiegano il presidente Nunzio Del Sorbo e il direttore Nikola Nisic – che la disponibilità di questi dispositivi riduce in modo significativo la mortalità nei casi di infarto, una malattia per cui ogni anno nel Paese muoiono 60-70mila persone".

