Acquapendente il centro storico come una pista di pattinaggio | passanti in caduta libera

Nel centro storico di Acquapendente si sono verificati diversi incidenti a causa del ghiaccio presente sulle vie pedonali. La superficie scivolosa ha causato cadute tra i passanti, alcuni dei quali si sono anche feriti. La situazione ha creato disagi e richiama l’attenzione sulle misure di sicurezza necessarie per garantire l’accessibilità e la tutela di chi si trova nelle vie del paese.

Ghiaccio nel centro storico di Acquapendente provoca disagi e alcune cadute tra i passanti che, scivolando sulle vie del paese, si sono fatti anche male. La sindaca Alessandra Terrosi esprime "rammarico" per quanto accaduto, sottolineando che "l'amministrazione comunale resta a disposizione". Acquapendente sotto zero, l'accusa delle minoranze: "Strade ghiacciate e Comune assente". Acquapendente, disagi nel centro storico il 1° gennaio: fenomeno non prevedibile, Comune presente e attivo - La sindaca Terrosi risponde alle critiche della minoranza: "A volte il silenzio è auspicabile, se si parla solo per accendere la polemica" NewTuscia – ACQUAPENDENTE – In merito alla questione dei di ...

