Acireale due pupi siciliani entrano nel patrimonio della Città

Acireale arricchisce il proprio patrimonio culturale con l’ingresso di due pupi siciliani raffiguranti Orlando e Rinaldo. Il dono, offerto dalla signora Ida Marziano, vedova di Giuseppe Bella, pizzaiolo locale appassionato di questa tradizione, permette di preservare e valorizzare un'antica arte che rappresenta un importante aspetto della cultura siciliana.

Due pupi siciliani tra i più noti, raffiguranti Orlando e Rinaldo, sono stati donati alla Città di Acireale dalla signora Ida Marziano, vedova di Giuseppe Bella, pizzaiolo acese noto e appassionato dell'antica arte dei pupi. Le opere sono state realizzate dal maestro puparo Salvatore Pulvirenti

