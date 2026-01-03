Aci Bonaccorsi la piazza diventa intelligente | musica luci e tecnologia tra gli alberi
Aci Bonaccorsi avvia la trasformazione della sua piazza in uno spazio “intelligente”, integrando tecnologia, musica e luci tra gli alberi. Questo progetto mira a valorizzare gli spazi di incontro del paese, offrendo ai cittadini un ambiente più moderno e funzionale. La riqualificazione si inserisce nel percorso di innovazione locale, mantenendo intatto il fascino e la tradizione del territorio.
Aci Bonaccorsi guarda al futuro senza rinunciare al fascino dei suoi spazi di incontro. Continuano infatti i lavori per trasformare la piazza del paese in un luogo sempre più "intelligente", dove tecnologia e bellezza si intrecciano per offrire ai cittadini un'esperienza nuova e coinvolgente. Leggi su Cataniatoday.it
