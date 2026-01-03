Achille morto a Crans-Montana solo adesso si scopre la verità | Perché era lì assurdo

La tragedia avvenuta a Crans-Montana durante i festeggiamenti per il nuovo anno ha suscitato grande attenzione. Recenti rivelazioni chiariscono il motivo della presenza di Achille nella località svizzera, lasciando aperti interrogativi sulla dinamica dell’accaduto. Mantenere un’informazione accurata e obiettiva è fondamentale per comprendere meglio questa triste vicenda, ancora al centro dell’attenzione pubblica.

La terribile tragedia che ha colpito la località sciistica di Crans-Montana durante i festeggiamenti per il nuovo anno continua a tenere l'Italia con il fiato sospeso. Tra le prime persone identificate tra i morti del devastante incendio scoppiato nel locale Le Constellation, emerge con forza il nome di Achille Osvaldo Giovanni Barosi. Il giovane si trovava nella rinomata stazione turistica svizzera per trascorrere le vacanze insieme alla sua famiglia, che possiede una casa nella zona e frequenta regolarmente la località. La notizia della sua scomparsa ha generato un'ondata di solidarietà sui social network.

Giovanni, Achille ed Emanuele, vite spezzate a 16 anni nell’incendio di Crans-Montana. Perse le speranze anche per Chiara - Strage di Capodanno, i tre italiani morti nel rogo del Constellation: Giovanni Tamburi e Achille Barosi, liceali di Bologna e Milano, e la promessa del golf di Rapallo Emanuele Galeppini: identificati ... quotidiano.net

Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Osvaldo Barosi morti a Crans-Montana. I 16enni sono le prime vittime italiane identificate - Dopo due giorni di ricerche, attese e speranze ci sono le prime tre vittime italiane vittime della strage di Capodanno a Crans- ilmessaggero.it

loro nomi sono: Achille Osvaldo Giovanni Barosi, Riccardo Minghetti, Chiara Costanzo, Giovanni Raggini, Giovanni Tamburi, Giuliano Biasini. Risultano invece ricoverati in ospedale: Leonardo Bove, Alessandra Galli De Min, Eleonora Palmieri (presso il noso - facebook.com facebook

