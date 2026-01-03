Achille Barosi morto a Crans Montana | il liceale milanese delle Orsoline vittima della strage
Achille Barosi, 16 anni, è tra le vittime della tragedia di Crans Montana. La sua scomparsa, confermata recentemente, ha profondamente colpito la famiglia e la comunità milanese. Conosciuto come liceale delle Orsoline, Achille rappresenta una delle vittime di un evento che ha suscitato grande dolore e cordoglio. La notizia riporta alla memoria l’importanza di riflettere sulla sicurezza in situazioni di emergenza.
Milano, 3 gennaio 2025 – C’è anche Achille Barosi tra le vittime della strage di Crans Montana. La conferma della morte del 16enne milanese è arrivata dopo giorni appesi al filo della speranza per la famiglia e gli amici. Il 16enne milanese è tra le vittime confermate dell’incendio di Capodanno a Le Constellation. Svanita la speranza è il ragazzo potesse esssere tra i giovani soccorsi e trasportati in ospedali della Svizzera, non ancora identificati. Achille era stato visto per l’ultima volta alle ore 01.30 del 1° gennaio mentre rientrava nel locale per recuperare giacca e telefono. “Erano in vacanza a Crans-Montana per Natale – aveva raccontato il cugino Edoardo – Hanno una casa di famiglia, lì, dove trascorrono le vacanze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Achille Barosi, chi è il 16enne liceale milanese disperso a Crans-Montana: "È rientrato nel bar per recuperare giacca e telefono"
