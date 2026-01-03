Achille Barosi è morto | il liceale milanese delle Orsoline vittima della strage a Crans-Montana
Achille Barosi, 16 anni, è tra le vittime della tragica sparatoria avvenuta a Crans-Montana. La notizia, confermata dopo giorni di incertezza, porta dolore alla famiglia e agli amici. Achille, studente delle Orsoline a Milano, era presente nel luogo dell’incidente e la sua scomparsa si aggiunge alla lista delle vittime di questa drammatica vicenda.
Milano, 3 gennaio 2025 – C’è anche Achille Barosi tra le vittime della strage di Crans Montana. La conferma della morte del 16enne milanese è arrivata dopo giorni appesi al filo della speranza per la famiglia e gli amici. Il 16enne milanese è tra le vittime confermate dell’incendio di Capodanno a Le Constellation. Svanita la speranza è il ragazzo potesse esssere tra i giovani soccorsi e trasportati in ospedali della Svizzera, non ancora identificati. Achille era stato visto per l’ultima volta alle ore 01.30 del 1° gennaio mentre rientrava nel locale per recuperare giacca e telefono. La tragedia durante le vacanze con la famiglia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
