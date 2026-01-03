Achille Barosi, 16 anni, è tra le vittime della tragica sparatoria avvenuta a Crans-Montana. La notizia, confermata dopo giorni di incertezza, porta dolore alla famiglia e agli amici. Achille, studente delle Orsoline a Milano, era presente nel luogo dell’incidente e la sua scomparsa si aggiunge alla lista delle vittime di questa drammatica vicenda.

Milano, 3 gennaio 2025 – C’è anche Achille Barosi tra le vittime della strage di Crans Montana. La conferma della morte del 16enne milanese è arrivata dopo giorni appesi al filo della speranza per la famiglia e gli amici. Il 16enne milanese è tra le vittime confermate dell’incendio di Capodanno a Le Constellation. Svanita la speranza è il ragazzo potesse esssere tra i giovani soccorsi e trasportati in ospedali della Svizzera, non ancora identificati. Achille era stato visto per l’ultima volta alle ore 01.30 del 1° gennaio mentre rientrava nel locale per recuperare giacca e telefono. La tragedia durante le vacanze con la famiglia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Achille Barosi è morto: il liceale milanese delle Orsoline vittima della strage a Crans-Montana

Leggi anche: Achille Barosi morto a Crans Montana: il liceale milanese delle Orsoline vittima della strage

Leggi anche: Achille Barosi, chi il 16enne liceale milanese disperso a Crans-Montana: “È rientrato nel bar per recuperare giacca e telefono”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Osvaldo Barosi morti a Crans-Montana. I 16enni sono le prime vittime italiane identificate - Dopo due giorni di ricerche, attese e speranze ci sono le prime tre vittime italiane vittime della strage di Capodanno a Crans- ilmessaggero.it