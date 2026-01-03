Accusa un malore e muore davanti agli uffici dell' Asl

Un uomo si è improvvisamente accasciato e, nonostante l'intervento dei presenti e dei medici dell'Asl, è deceduto davanti agli uffici di via Vallone a Maddaloni. La scena ha suscitato grande shock tra passanti e operatori sanitari, evidenziando la gravità di un malore improvviso che non ha lasciato scampo.

Si è accasciato al suolo ed è spirato. E' stata l'agghiacciante scena che si sono trovati davanti passanti e medici dell'azienda sanitaria locale di via Vallone a Maddaloni.Michele Sergio, 78 anni si è sentito male proprio davanti gli uffici sanitari. Immediatamente è stato prestato il primo.

