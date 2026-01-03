Accademia di musical nel nuovo anno un ricco programma di eventi e percorsi

Nel 2026, l’Accademia di musical di Ferrara propone un articolato programma di eventi e percorsi formativi. Un’occasione per approfondire le proprie competenze e scoprire nuove opportunità nel settore artistico, rivolto a giovani, adulti e professionisti. La proposta mira a consolidare il ruolo dell’Accademia come punto di riferimento culturale e formativo nel panorama locale.

Un 2026 all’insegna della creatività e della formazione attende i ferraresi con il ricco programma di eventi e percorsi proposti dall’Accademia di musical, punto di riferimento culturale per giovani, adulti e professionisti del settore artistico.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayGli. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Accademia di musical, nel nuovo anno un ricco programma di eventi e percorsi Leggi anche: Carsulae, inizio nuovo anno ricco di eventi: laboratori per famiglie, incontri letterari e visite guidate tematiche IL PROGRAMMA Leggi anche: Dal trenino nel parco ai giochi di luce: Natale a Firenze, un ricco programma di eventi Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Concerto di fine anno dell’Accademia Musicale di Arenzano; Modena saluta il 2026 con “Galileo”, il grande circo aereo di Capodanno; Concerto di Capodanno. Successo e poi l’annuncio: Domingo all’Accademia; “Dal Bel Canto allo swing”: il brindisi musicale di inizio anno. UNA VOCE PER CELESTINO: A PESCOCOSTANZO IL CONCERTO DEL NUOVO ANNO - Una voce per Celestino: a Pescocostanzo il Concerto per il Nuovo Anno tra spiritualità e voci bianche Pescocostanzo si prepara ... reteabruzzo.com

Silent Night: l’Accademia Musicale Naonis saluta il 2026 con due concerti imperdibili - Silent Night, concerti dell’Accademia Musicale Naonis il 4 e 6 gennaio tra Talmassons e Pordenone con giovani talenti e repertorio crossover. nordest24.it

Il Conservatorio Niccolò Paganini inaugura l’Anno Accademico 2025/2026 - Il Conservatorio Niccolò Paganini dà il via al nuovo Anno Accademico 2025/2026 con una cerimonia inaugurale di grande suggestione musicale ... ligurianotizie.it

TAEKOOK / TOP 10 Underrated moments, between Jungkook and Taehyung / Part 680 (VKOOK BTS)

3 giorni di concerti con l’Accademia Musicale del Vulture 27 dicembre – Scalera Chiesa Nostro Signore Gesù Cristo Crocifisso Ore 19:00 28 dicembre – Rionero in Vulture Palazzo Giannattasio Ore 19:00 29 dicembre – Ripacandida Chi - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.