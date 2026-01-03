Accadde oggi | 3 gennaio la nascita della RAI – Radio Televisione Italiana

Il 3 gennaio 1954, l’Italia ha assistito al debutto ufficiale della RAI, la Radio Televisione Italiana, dopo due decenni di sperimentazioni. Le prime annunciatrici furono Nicoletta Orsomando, Marisa Borroni e Maria Teresa Ruta, provenienti da Roma, Milano e Torino. Questo evento segnò un momento importante nella storia delle comunicazioni italiane, introducendo un nuovo mezzo di informazione e intrattenimento per il pubblico.

Le prime annunciatrici furono Nicoletta Orsomando da Roma, Marisa Borroni da Milano e Maria Teresa Ruta da Torino Il 3 gennaio 1954, dopo circa venti anni di sperimentazione, un evento cambiò le abitudini di tutti gli italiani. Ebbero inizio, infatti, le trasmissioni.

