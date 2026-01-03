Abbiamo preso Maduro l’annuncio di Trump dopo il raid Usa in Venezuela

Dopo l’operazione militare degli Stati Uniti in Venezuela, è stato annunciato che il presidente Nicolás Maduro e sua moglie sono stati catturati e trasferiti fuori dal paese. L’evento rappresenta un momento importante nella crisi politica venezuelana, suscitando reazioni a livello internazionale. Questa notizia si inserisce in un contesto di tensioni e sviluppi che continuano a influenzare la situazione nella regione.

(Adnkronos) – Dopo i raid Usa sul Venezuela, il presidente Nicolas ''Maduro e sua moglie sono stati catturati e sono stati portati fuori dal Paese''. Ad annunciarlo è stato il presidente americano Donald Trump su Truth Social annunciando l'operazione condotta ''con successo contro il Venezuela e contro il suo leader''. ''Seguiranno dettagli'' sull'attacco, ha poi aggiunto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

