A3 Napoli-Salerno polemiche inutili sui pedaggi | Nessun rincaro per auto e moto

Dopo le recenti polemiche, i sindaci dell’Agro Nocerino Sarnese hanno confermato che non ci sarà alcun aumento dei pedaggi sull’autostrada A3 Salerno-Napoli. La comunicazione mira a rassicurare automobilisti e motociclisti, chiarendo che non sono previsti rincari. Questa precisazione contribuisce a dissipare le preoccupazioni emerse nelle ultime settimane, garantendo continuità e trasparenza nella gestione dei servizi autostradali.

Dopo le polemiche e le preoccupazioni emerse negli ultimi giorni, arriva il chiarimento da parte dei sindaci dell'Agro Nocerino Sarnese: nessun aumento dei pedaggi è previsto sull'autostrada A3 Salerno-Napoli. Gli amministratori locali, sui social, hanno voluto rassicurare cittadini e automobilisti, chiarendo che non sono previsti rincari per auto e moto. Pedaggio A3, stangata sui tir: protestano sindaci, autotrasportatori e imprese - Il rincaro è dell'1,925%, ma grazie all'arrotondamento auto e moto restano escluse.

Aumento del pedaggio sull'A3 "Napoli-Pompei-Salerno", Rosanova (Flaica Cub): «Un peso insostenibile per lavoratori e famiglie» - L'ennesimo aumento del pedaggio sull'A3 rappresenta un nuovo ostacolo per cittadini, lavoratori e imprese dell'Agro nocerino sarnese, già alle prese con infrastrutture insufficienti e servizi di trasp ... ilvescovado.it

A3 Napoli-Salerno, Vicinanza (Cisal Metalmeccanici): “Costi più alti senza servizi migliori” - Stampa L’ennesimo aumento del pedaggio sull’A3 rilancia le preoccupazioni sulla mobilità e sui costi per i lavoratori e i professionisti del territorio. salernonotizie.it

L’aumento delle tariffe sulla Napoli-Salerno-Pompei ci sarà solo per i mezzi a quattro e cinque assi. Lo comunica il sindaco di Nocera, Paolo De Maio - facebook.com facebook

