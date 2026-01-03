A volte un ego ingombrante ci impedisce di vedere la realtà

A volte, un ego eccessivo può ostacolare la nostra capacità di percepire la realtà con chiarezza. Anche le piccole unità di comunicazione, come un paragrafo o una frase, possiedono un loro significato e un ruolo importante. Riconoscere questo ci permette di affrontare con maggiore consapevolezza le interazioni quotidiane, comprendendo che anche dettagli apparentemente insignificanti contribuiscono alla comprensione complessiva.

Si dice che i libri hanno il loro destino, ma lo stesso vale per unità più piccole: un paragrafo, una frase, perfino una parola. Io potrei comporre un’autobiografia interiore descrivendo le forme successive che hanno preso nel caleidoscopio della mia mente due versi di T.S. Eliot, dal Canto d’amore di J. Alfred Prufrock: “Ho udito le Sirene cantare l’una all’altra. Non credo che canteranno per me”. Quando li incontrai, da ginnasiale, mi colpirono per una ragione banale: in quella divina autosufficienza rivedevo l’allegra brigata delle ragazzine del liceo Chateaubriand – Sirene bellissime, ricchissime ed elegantissime – che mi guardavano con svagata benevolenza quando le andavo a trovare all’uscita, ma che, ne ero certo, mai avrebbero intonato un canto d’amore per un marinaretto qualunque come me. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

