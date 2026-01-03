A Varenna arriva la Befana

A Varenna, l’Epifania segna il ritorno di una tradizione radicata: l’arrivo della Befana. Dopo i festeggiamenti di Capodanno, la piccola comunità si prepara ad accogliere questa figura simbolica, che rappresenta un momento di condivisione e riflessione durante le festività. L’evento richiama l’atmosfera autentica e tranquilla di Varenna, offrendo ai visitatori l’opportunità di vivere una tradizione semplice e significativa.

In occasione dell'Epifania Varenna, che ha appena festeggiato il Capodanno, ritrova un'altra sua grande tradizione dei giorni delle festività natalizie: l'arrivo della Befana.Quest'anno la simpatica vecchina non arriverà calandosi con la corda dal campanile, come aveva abituato in passato, ma.

Varenna Christmas Time: ricco calendario di eventi per celebrare le festività - Concerti, musica e tradizione animano il borgo lariano fino all’Epifania Le luminarie natalizie che adornano il centro storico hanno già contribuito a creare un’atmosfera magica VARENNA – L’Amministra ... msn.com

Napoli, Città della Scienza: il 4 gennaio arriva la Befana con una grande festa tra scienza, creatività e magia - Le festività natalizie a Città della Scienza si avviano verso il gran finale con un appuntamento imperdibile dedicato alla tradizione e alla scoperta. ilmattino.it

